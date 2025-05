Duda Guerra surge sem aliança após polêmica e alimenta rumores de término com Benício Huck

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A polêmica entre Duda Guerra e Antonela Braga ganhou mais um capítulo nesta semana. Após o desentendimento entre as influenciadoras adolescentes envolvendo Benício Huck, Duda apareceu nas redes sociais sem sua aliança de compromisso, o que levantou suspeitas sobre um possível fim do namoro de um ano com o jovem.

Duda Guerra – Reprodução / Instagram Duda Guerra – Reprodução / Instagram Duda Guerra e Benício Huck Foto: Reprodução / Redes Sociais Duda Guerra e Benício Huck Foto: Reprodução / Redes Sociais

O que aconteceu entre Duda e Antonela?

A crise teve início quando Antonela Braga pediu para seguir Benício em uma conta privada nas redes sociais, gerando desconforto em Duda, que não teria gostado da aproximação. Segundo relatos, a situação gerou uma discussão durante uma viagem com influenciadores, levando Duda a tirar satisfação diretamente com Antonela.

A influenciadora de 16 anos usou suas redes para dizer que foi excluída por Duda após uma crise de ciúmes e ainda afirmou que ajudou a colega no início de sua carreira digital. A declaração aumentou o interesse do público sobre a tensão entre as duas.

E a aliança sumida?

Na terça-feira (6), fãs notaram que Duda apareceu sem a aliança de compromisso, o que rapidamente gerou especulações de término. Usuários do X (antigo Twitter) comentaram a ausência do anel: “Foi só a Duda Guerra colocar o filho do Huck em polêmica que ela já apareceu sem aliança! Será que eles terminaram?”, escreveu um internauta.

Por enquanto, nem Duda nem Benício se pronunciaram oficialmente sobre a situação ou sobre o status do relacionamento. A internet, no entanto, segue atenta aos próximos capítulos.

The post Duda Guerra surge sem aliança após polêmica e alimenta rumores de término com Benício Huck appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.