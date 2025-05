Conclave 2025: Cardeais iniciam processo para eleger novo Papa no Vaticano

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Na manhã desta quarta-feira (7), os 133 cardeais eleitores participaram da tradicional missa Pro Eligendo Romano Pontifice, na Basílica de São Pedro, em Roma. A celebração solene foi presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, que destacou a importância da oração, da comunhão e da responsabilidade diante da escolha do novo líder da Igreja Católica.

A missa marca a última aparição pública dos cardeais antes do início do Conclave, momento em que ficam isolados do mundo exterior até que um novo Papa seja eleito.

Conclave – Reprodução / Redes sociais

Conclave tem início na Capela Sistina

Após a celebração, os cardeais seguiram em procissão até a Capela Sistina, onde o Conclave teve início com o juramento solene de sigilo. A partir deste momento, os religiosos permanecem reclusos e sem contato com o exterior — em absoluto silêncio e confidencialidade — até que haja consenso sobre o novo pontífice.

Para ser eleito, um dos candidatos precisa obter ao menos dois terços dos votos, o equivalente a 89 votos entre os 133 cardeais participantes.

Expectativa por fumaça branca

A primeira votação está prevista para esta tarde. Caso nenhum nome atinja a maioria necessária, será emitida fumaça preta pela chaminé da Capela Sistina — sinal de que ainda não há um novo Papa. A tão aguardada fumaça branca, indicativa de uma escolha, pode surgir a qualquer momento nos próximos dias.

Enquanto isso, fiéis e jornalistas do mundo todo acompanham o processo com atenção na Praça de São Pedro, onde a movimentação é intensa desde as primeiras horas da manhã.

Sucessão de Francisco

O Conclave de 2025 acontece após a morte do Papa Francisco, em 21 de abril, aos 88 anos. O pontífice argentino, eleito em 2013, foi o primeiro jesuíta e o primeiro sul-americano a assumir o cargo, deixando um legado marcado por reformas pastorais, preocupação com os pobres, defesa do meio ambiente e abertura ao diálogo inter-religioso.

Agora, a Igreja entra em mais um momento decisivo de sua história, com a expectativa da escolha do 267.º Papa da era cristã.

The post Conclave 2025: Cardeais iniciam processo para eleger novo Papa no Vaticano appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.