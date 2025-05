Preta Gil anuncia ida aos EUA para nova fase do tratamento contra o câncer

Após uma semana de internação em São Paulo, a cantora Preta Gil recebeu alta médica e anunciou que embarcará para os Estados Unidos na próxima semana para continuar seu tratamento contra o câncer colorretal. A informação foi compartilhada pela própria artista em suas redes sociais na quarta-feira (7).

Em uma sequência de fotos publicadas no Instagram, Preta aparece ao lado de familiares e amigos próximos, entre eles Gilberto Gil, Alcione, Daniela Mercury e Carolina Dieckmann. A postagem comoveu os fãs e recebeu apoio de diversas personalidades públicas.

Por que Preta Gil vai tratar o câncer fora do Brasil?

Segundo Preta, a decisão de buscar tratamento no exterior foi motivada pela necessidade de explorar novas alternativas terapêuticas, já que as abordagens convencionais no Brasil foram esgotadas. A cantora já participou de um estudo clínico nos EUA e agora inicia uma nova etapa fora do país, com a expectativa de encontrar um tratamento mais eficaz.

“Estou entrando em um momento delicado. No Brasil, já percorremos todos os caminhos possíveis, e agora minha chance de cura está fora do país”, declarou.

Qual é o estado atual de saúde da cantora?

Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, Preta passou por sessões de quimioterapia, radioterapia e, posteriormente, uma cirurgia em agosto de 2024 para remoção dos tumores. No entanto, novos exames apontaram metástase em quatro regiões do corpo, exigindo a retomada do tratamento.

Apesar do cenário desafiador, a artista mantém a esperança: “Ainda tenho muitos sonhos para realizar, então me recuso a aceitar que essa jornada termine aqui”.

Como Preta tem lidado com a doença publicamente?

Preta Gil tem mantido seus seguidores informados sobre cada etapa da luta contra o câncer, com mensagens de força e otimismo. Sua postura transparente e corajosa tem gerado grande repercussão e apoio nas redes sociais.

Durante participação recente no Domingão com Huck, ela emocionou o público ao cantar “Brasil”, tema da novela Vale Tudo, em homenagem à madrinha Gal Costa. Na ocasião, confirmou que daria continuidade ao tratamento nos EUA, com a meta de retornar ao Brasil curada.

“Quero voltar bem, pronta para retomar tudo o que amo fazer… cantar, estar com minha família e viver meus sonhos”, afirmou.

