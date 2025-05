Conclave entra no segundo dia sem novo papa; cardeais retomam votações nesta quinta-feira

O conclave para eleger o sucessor do Papa Francisco, falecido em 21 de abril de 2025, entrou em seu segundo dia nesta quinta-feira (8) sem que um novo pontífice tenha sido escolhido. Na noite de quarta-feira (7), a primeira votação terminou sem consenso entre os 133 cardeais eleitores, como indicado pela fumaça preta que emergiu da chaminé da Capela Sistina às 21h01 (horário local).

Conclave – Reprodução / Redes Sociais

Para ser eleito, um candidato precisa obter dois terços dos votos, ou seja, 89 votos. A primeira votação, realizada após a missa “Pro eligendo Pontifice”, não atingiu esse número. Nesta quinta-feira, estão previstas até quatro novas votações: duas pela manhã e duas à tarde. Se nenhuma delas resultar na eleição de um novo papa, novas rodadas serão realizadas nos dias seguintes até que se alcance um consenso.

A expectativa é que a fumaça branca, sinalizando a escolha do novo pontífice, possa surgir a qualquer momento após as votações, especialmente se o consenso for alcançado nas primeiras rodadas do dia.

A comunidade católica mundial acompanha com atenção o desenrolar do conclave, aguardando o anúncio do novo líder da Igreja Católica.

