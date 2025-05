Camila Queiroz responde críticas após revelação sobre mãe manicure: “Narrativa distorcida”

Camila Queiroz utilizou as redes sociais para rebater críticas surgidas após a repercussão de um trecho de sua entrevista ao podcast PodDelas. A polêmica envolveu o comentário da atriz sobre o fato de sua mãe, Eliane Tavares, ainda trabalhar como manicure. Segundo Camila, partes da conversa foram retiradas de contexto, o que distorceu o sentido original de sua fala.

O que gerou a polêmica?

A controvérsia teve início após um perfil no X (antigo Twitter) publicar uma frase atribuída à atriz: “Minha mãe é manicure, trabalha até hoje, mas menos do que antes. Algumas pessoas querem fazer as unhas com ela só pra saber de mim.” O recorte rapidamente viralizou, acompanhado de críticas de internautas que questionaram por que a mãe da atriz continuava exercendo a profissão mesmo após o sucesso da filha.

Camila não ficou calada e usou a própria plataforma para se posicionar. “Na verdade, juntaram três frases de momentos diferentes da entrevista e montaram essa, né? Aí a narrativa muda, realmente”, escreveu. A atriz frisou que suas palavras foram manipuladas, e que o comentário sobre a mãe foi feito de forma leve, em tom de orgulho e respeito.

Durante o episódio do PodDelas, exibido na última terça-feira (29/4), Camila falou abertamente sobre sua trajetória profissional e o papel fundamental da família em sua carreira. Ela destacou que nunca se apoiou em privilégios e fez questão de afirmar: “Não sou herdeira, não. Nunca tive preguiça de trabalhar.”

A atriz também mencionou que suas duas irmãs trabalham diretamente com ela, reforçando o ambiente de confiança que construiu ao longo da carreira. “Ter minha família nesses momentos é muito importante. É seguro para mim”, afirmou Camila, ao comentar a importância desse suporte familiar nos bastidores da fama.

Qual é o contexto da fala?

Ao falar sobre Eliane, sua mãe, Camila explicou que ela segue atuando na área por vontade própria, mas com uma rotina mais leve. “Minha mãe trabalha até hoje, mas menos do que antes. Agora tem gente que marca com ela só pra tentar saber de mim”, disse a atriz, de forma bem-humorada.

A declaração, apesar da leveza com que foi feita, acabou sendo distorcida nas redes, o que motivou a reação da atriz. O episódio reacendeu o debate sobre julgamentos precipitados nas redes sociais e a forma como falas públicas são recortadas fora do contexto original.

