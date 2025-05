Atriz mirim de 11 anos está entubada em estado grave após diagnóstico de tumor cerebral

SIGA NO

A jovem atriz Milena Brandão, de apenas 11 anos, está internada em estado grave no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Conhecida por sua participação na novela “A Infância de Romeu e Julieta”, exibida pelo SBT, Milena foi hospitalizada na última quarta-feira (30) após relatar fortes dores de cabeça. O quadro clínico, inicialmente tratado como suspeita de dengue, evoluiu para uma emergência neurológica com o diagnóstico de um tumor cerebral.

A equipe médica só identificou a gravidade do caso após exames mais detalhados. Os resultados revelaram uma massa de aproximadamente cinco centímetros no cérebro da menina. Segundo relatos publicados nas redes sociais da família, a jovem foi mantida sedada e entubada após apresentar instabilidade grave e sofrer múltiplas paradas cardíacas durante as tentativas de manuseio clínico.

Por que o caso é tão delicado?

Milena teve sete paradas cardíacas em menos de um dia, sendo reanimada em todas elas. De acordo com a mãe da atriz, Thays Brandão, os episódios ocorreram sempre que os profissionais tentavam algum tipo de intervenção. A menina permanece inconsciente e sem reação, o que torna a situação extremamente sensível.

O que dizem os familiares?

A mãe da atriz, em entrevista ao portal Leo Dias, desabafou sobre o momento angustiante vivido pela família. Ela afirmou que a filha está lutando pela vida e agradeceu as orações e manifestações de apoio recebidas: “Estamos na luta, mas ela vai sair dessa, se Deus quiser”.

Comovidos com a situação, fãs, colegas de elenco e internautas têm se mobilizado nas redes para enviar mensagens de força e fé à família. A hashtag com o nome da atriz já circula com pedidos de orações e homenagens à trajetória da menina na TV.

