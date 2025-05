Bate-papo potente entre mães e gerações diferentes. O “Pé no Sofá Pod” desta semana traz um episódio especial para marcar o Dia das Mães. No ar a partir desta quinta-feira (8), o programa reúne Flávia Alessandra, Giulia Costa e a apresentadora Angélica para uma conversa profunda sobre maternidade, os desafios da criação nos dias atuais e a amizade entre mães e filhos.

Os dilemas da criação na era digital

Com olhares de diferentes gerações, o trio debate as transformações no modo de educar e o impacto da tecnologia na infância. Angélica, mãe de três, fala com franqueza sobre os erros e aprendizados na criação dos filhos e defende o controle rigoroso do uso de telas: “A gente tem que segurar o máximo que der… Eu vejo a diferença entre meus filhos e como isso impacta no vício em redes sociais”, compartilha.

Pé no Sofá Pod – Reprodução / Redes sociais

Pressão social e proteção na infância

Durante o episódio, também surgem temas como a culpa materna, os julgamentos nas redes sociais e o peso das comparações com outras famílias. “Ah, mas todo mundo tem… Você não é todo mundo, você é meu filho, eu vou te proteger disso”, destaca Angélica ao comentar a importância de impor limites mesmo diante da pressão externa.

O episódio coloca em diálogo experiências de diferentes fases da maternidade e aponta para dilemas cada vez mais presentes nas famílias contemporâneas, como o uso excessivo de telas e a pressão social sobre as mães. A conversa entre Angélica, Flávia e Giulia traz à tona questões íntimas, opiniões divergentes e o desejo comum de proteger e entender melhor os filhos em um mundo em constante transformação.

The post No “Pé no Sofá Pod”: Angélica abre o coração sobre maternidade e os desafios de educar hoje appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.