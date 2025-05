EXCLUSIVO: Ex-atriz da Globo Maria Gladys é encontrada desorientada e pedindo dinheiro

A coluna recebeu com exclusividade a informação de que a atriz Maria Gladys, de 85 anos, foi encontrada desorientada e sozinha em Jacutinga, Minas Gerais, pedindo ajuda financeira para retornar ao Rio de Janeiro. Segundo apurou a coluna, a artista que é avó da atriz internacional Mia Goth, estava pedindo dinheiro na rua com o objetivo de chegar ao centro de Volta Redonda, de onde seguiria para a capital fluminense. Sua filha estaria aguardando na rodoviária para buscá-la.

Informações indicam que as filhas da atriz não têm condições financeiras para custear o retorno da mãe ao Rio de Janeiro.

Maria Gladys – Foto: Reprodução / Redes sociais

Essa não é a primeira vez que a atriz passa por uma situação semelhante. Em janeiro de 2024, Maria Gladys foi dada como desaparecida após não ser encontrada no apartamento onde estava hospedada em Copacabana. Após horas de angústia, ela foi localizada no bairro do Flamengo, e fãs relataram que a viram celebrando o réveillon na praia, reforçando sua fama de boêmia. Em entrevista ao jornal O Globo, meses depois, ela comentou sobre seu afastamento do meio artístico e a vida no interior de Minas.

Maria Gladys é avó da atriz americana Mia Goth e construiu uma carreira sólida na dramaturgia brasileira. Com um histórico de independência e intensidade, ela nunca escondeu sua paixão pela vida, pelos amigos e pelo trabalho. Agora, aos 85 anos, a atriz enfrenta uma fase de vulnerabilidade que mobiliza a atenção de admiradores e colegas da classe artística para ajudá-la a sair dessa situação delicada.

