Maria Gladys é roubada e vive situação crítica: “Não tem dinheiro nem para comer”

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

A veterana atriz Maria Gladys, de 84 anos, está enfrentando uma das fases mais difíceis de sua vida. Recentemente, ela foi vítima de um roubo e, desde então, passa por sérias dificuldades financeiras, sem recursos sequer para se alimentar ou se locomover.

A situação foi denunciada por um amigo nas redes sociais, que compartilhou uma foto de Maria Gladys ao lado de seu irmão, Fernando Cardoso. Na publicação, o autor afirma que a atriz está visivelmente abatida e vivendo em estado de vulnerabilidade extrema. “Maria Gladys ficou até cinza nesta foto… Foi roubada e está atravessando muitas dificuldades, sem dinheiro nem para comer ou se locomover”, relatou.

O episódio do roubo agravou uma realidade que já era preocupante. Longe da televisão e do cinema há anos, Maria Gladys enfrenta o abandono institucional mesmo após décadas de contribuição à cultura brasileira. Sem renda fixa e sem apoio oficial, ela tem contado apenas com a ajuda de amigos e admiradores.

Maria Gladys marcou gerações com atuações em novelas, filmes e peças teatrais. Ícone da contracultura nos anos 1970, ela construiu uma trajetória artística intensa, corajosa e inovadora. No entanto, hoje vive longe dos holofotes e sem o suporte necessário para uma vida digna.

A situação de Maria Gladys escancara, mais uma vez, a realidade de muitos artistas veteranos no Brasil, que, após anos de dedicação à arte, se veem desamparados quando mais precisam.

