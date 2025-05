Filho expõe drama de Maria Gladys e acusa irmãs: “Gastaram tudo”

SIGA NO

Depois de ser encontrada desorientada e pedindo dinheiro em Minas Gerais, Maria Gladys teve sua situação exposta pelo próprio filho, Gleyson Gladys, que revelou detalhes de uma crise familiar marcada por abandono e conflitos. Em entrevista exclusiva à coluna Pablo Oliveira, ele disse que a atriz está mentalmente fragilizada, sem condições financeiras e sem apoio dos filhos.

“Minha mãe não está bem da cabeça. Morou comigo por dez anos, depois voltou pro Rio pra casa da minha irmã, que hoje mora nos Estados Unidos. Desde então, está sem rumo”, afirmou.

Ainda de acordo com Gleyson, a mãe passou por Cabo Frio, na Região dos Lagos, após sair do Rio, onde a família possuía um imóvel herdado. Ele culpa as irmãs pela situação vivida pela mãe. “Venderam o apartamento, gastaram tudo. Depois mandaram minha mãe pra cá (Minas Gerais). Agora ela está aqui, perdida, sem dinheiro.”

Maria Gladys. Montagem sobre Reprodução / Redes sociais

Atualmente, Maria Gladys estaria vivendo em uma pousada em Minas, sem recursos nem perspectiva de voltar ao Rio de Janeiro. “Ela gastou o que tinha da herança e da aposentadoria. Quer voltar, mas não tem grana nem pra passagem. E eu não vou ajudar.”

“Três loucas”: Gleyson ataca Maria Gladys e as irmãs

A recusa de Gleyson em oferecer suporte é justificada pela própria postura da mãe diante de alternativas. “A gente já falou pra ela ir pro Retiro dos Artistas, mas ela não quer. Diz que lá é lugar de gente esperando pra morrer.”

O relato inclui ainda acusações contra a irmã, Maria Thereza, que teria se apropriado de dinheiro da mãe. “Ela falou que foi roubada pela minha irmã, que usou o dinheiro pra comprar uma casa no Vidigal. Mas não quero me meter.”

Ao final, o tom é de mágoa e distanciamento. “Pra mim, são três loucas: minhas duas irmãs e minha mãe. Eu fui criado pelos meus avós. Ela está aí, moribunda, rodando por aí. Se não quer ajuda, não posso fazer nada.”

