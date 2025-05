Barraco em festa põe fim ao romance de Lucas Souza e Isabela Simões

O relacionamento entre Lucas Souza e Isabela Simões já faz parte do passado. O influenciador, ex-marido de Jojo Todynho e ex-namorado de Jaquelline Grohalski, se envolveu em uma confusão daquelas durante uma festa luxuosa em São Paulo, encerrando o affair com a influenciadora de forma nada discreta.

Onde aconteceu o barraco?

Segundo a coluna Fábia Oliveira, Lucas perdeu o controle durante o evento e acabou sendo retirado do local após um bate-boca com Isabela. O episódio aconteceu em um hotel sofisticado da capital paulista e surpreendeu até os convidados mais acostumados com o mundo das celebridades.

A ocasião era de celebração: o evento contou com um show do DJ Alok e reuniu diversos famosos. Mas o clima azedou logo na chegada do casal. Segundo testemunhas, Lucas ficou visivelmente desconfortável ao perceber a presença de sua ex, Jaquelline Grohalski, acompanhada de amigos como Aline Mineiro, o ex-BBB Vyni e a DJ Steh Salviati.

Como começou a confusão?

Fontes afirmaram que, após consumir bebida alcoólica, Lucas se exaltou e começou uma discussão acalorada com Isabela. O influenciador teria segurado o braço da jovem com força e apontado o dedo em seu rosto, usando palavras ofensivas. A situação foi contida rapidamente pelos seguranças do local, que o conduziram até o elevador e pediram que ele deixasse o evento.

Lucas e Isabela – Foto: Reprodução / Redes sociais

Lucas nega tudo

Apesar dos relatos, Lucas Souza nega ter protagonizado qualquer confusão. “Nenhuma informação está correta. Eu estava nesse evento e estava com a Isa em determinados momentos. Teve uma situação que ocorreu com outras pessoas, a gente não estava envolvido e fomos embora. Tranquilo”, disse ele à imprensa.

O romance entre Lucas e Isabela se tornou público no fim de março, quando os dois apareceram juntos na gravação do novo DVD do cantor Hugo Henrique. Agora, menos de duas semanas depois, o casal já tomou rumos diferentes, com direito a polêmica e exposição.

