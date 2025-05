Karoline Lima rebate atual de Militão e expõe bastidores da pensão da filha

SIGA NO

O clima pesou nas redes sociais neste fim de semana após a influenciadora Karoline Lima se pronunciar publicamente sobre um áudio vazado de Tainá Castro, atual esposa do jogador Éder Militão. No áudio, Tainá afirmava que o atleta desembolsa mais de R$ 10 mil de pensão e R$ 15 mil em segurança para Cecília, filha de Karoline com o jogador. A reação veio em tom afiado. “Recolha-se à sua insignificância”, disparou Karoline em seus stories, num recado direto para a rival.

“Quer mídia? Pois agora tem”

Karoline acusou Tainá de buscar visibilidade em cima da sua história. “Gente querendo divulgação a todo custo, cutucando onça com vara curta”, disse, destacando que a atual esposa de Militão chegou a pedir desculpas via WhatsApp, mas continuou falando mal dela nos bastidores. “Se quer ser uma mocreia, uma mejera, seja. Mas tenha orgulho da sua escolha”, ironizou.

A influenciadora também desmentiu a cifra de R$ 10 mil de pensão. Segundo ela, o valor real é de R$ 9.108,00 e, durante muito tempo, todos os custos da filha foram pagos apenas por ela. Karoline explicou que o acordo original incluía pagamentos diretos para despesas específicas de Cecília, mas que, após ela começar um novo relacionamento, o restante do suporte foi cortado. “Manipulação”, resumiu.

Outro ponto polêmico foi o tal segurança de R$ 15 mil. Karoline afirmou que o profissional era “emprestado” e não exclusivo da filha. Já o motorista, segundo ela, usava o carro da atual esposa de Militão para buscar Cecília, algo que ela descobriu sozinha. “Se é pra pagar tudo isso e não tá sendo entregue, melhor cancelar”, criticou.

“Pensão de R$ 30 mil? Prove”

Karoline também contestou informações contidas no processo judicial, como o suposto pagamento de mais de R$ 30 mil mensais por parte do jogador. “Desafio a provar. Se esse dinheiro tá indo pra outra conta, me avisem, porque aqui não chegou”, ironizou.

Para fechar, Karoline mandou um recado claro: não vai mais se calar diante das mentiras e alfinetadas. “Não é só fofoca, é a minha imagem e a vida da minha filha em jogo”, afirmou. E sobre os possíveis interesses da atual de Militão em ganhar fama com a situação, ela foi direta: “Boa sorte. Agora você ganhou mais alguns minutinhos de fama.”

