Climão nos bastidores de Vale tudo: Bella Campos tira satisfação com Cauã Reymond

Parece que nem só o remake de Vale Tudo anda pegando fogo, os bastidores também! Segundo a coluna da Veja, Bella Campos foi direto ao ponto e tirou satisfação com Cauã Reymond após ouvir que ele teria feito uma crítica sobre sua atuação à direção da novela. O papo nada amistoso aconteceu no estacionamento dos Estúdios Globo e, claro, não passou despercebido.

Bella, que interpreta a icônica vilã Maria de Fátima, não tem escapado das críticas do público nas redes sociais, principalmente após uma cena em que sua personagem sai gritando “Fogo, fogo!”. Os comentários, claro, variaram de “sem fôlego” a “overacting”, e parece que a atriz resolveu não engolir mais nada calada, nem dentro nem fora da telinha.

Como foi a conversa?

Apesar do tom quente da conversa, fontes afirmam que Cauã negou ter feito qualquer comentário negativo e tentou se explicar. No fim, rolou até um abraço, daqueles que selam a paz ou só servem de cortina de fumaça? Fica a dúvida. Mas, para quem estava por perto, o desconforto era visível.

O episódio reacende uma velha discussão, até onde vai a sinceridade no set e onde começa o julgamento gratuito? Bella, ainda novata em papéis de grande peso, carrega uma missão difícil ao dar vida a uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira, e cada passo, cada fala, cada respiração vira alvo.

Cauã Reymond e Bella Campos – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Colegas de cena defenderam a atriz?

João Vicente de Castro, que também está no elenco da novela, fez questão de defender Bella nas redes sociais. Após a cena do “alarme de incêndio” viralizar com críticas, ele foi direto: “Que prazer em falar mal de tudo. Bella está dando show”. Um apoio importante em meio ao furacão midiático que a atriz enfrenta.

A verdade é que os bastidores de uma novela das nove carregam mais tensão do que muito capítulo no ar. E, se tem uma lição nesse episódio, é que diálogo ainda é o melhor roteiro para evitar incêndios maiores, com ou sem alarme disparado.

