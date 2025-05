Luisa Arraes e Chico Eller aparecem juntos novamente e reacendem rumores de romance

Luisa Arraes, de 31 anos, e Chico Eller, filho da cantora Cássia Eller, foram vistos juntos mais uma vez, alimentando as especulações sobre um possível romance. O reencontro aconteceu no último domingo (13/4), durante a feira “Autônoma Vascaína”, realizada no Centro do Rio de Janeiro. Na ocasião, os dois posaram para uma foto que circulou nas redes sociais.

Aproximação recente ou relação antiga?

Esse não foi o primeiro flagra da dupla: mais de um ano atrás, Luisa e Chico já haviam sido vistos juntos, ainda durante o relacionamento aberto da atriz com o ator Caio Blat. A cumplicidade entre os dois parece ter se intensificado, principalmente após Luisa compartilhar fotos de Chico em um carrossel no Instagram, ao se despedir de São Paulo, cidade onde esteve a trabalho por alguns meses.

Luisa e Chico – Foto: Reprodução / Redes Sociais Luisa e Chico – Foto: Reprodução / Redes Sociais Luisa e Chico – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Coincidência ou sequência de encontros?

Em fevereiro de 2024, os rumores sobre o casal ganharam força após os dois serem vistos aos beijos durante um show no Rio de Janeiro. Na época, Luisa ainda mantinha seu relacionamento não monogâmico com Blat, que chegou oficialmente ao fim em outubro, após um vídeo dela com o ator José Loreto viralizar.

Além do encontro recente e do flagra no show, Luisa e Chico também foram clicados por paparazzis em setembro de 2024, durante um passeio de bicicleta pela orla do Rio. O passeio terminou com uma parada em um restaurante, aumentando ainda mais a curiosidade sobre a relação entre os dois.

