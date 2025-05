Adriano Imperador almoça quentinha com amigos na comunidade Vila Cruzeiro

Adriano Imperador voltou aos holofotes após compartilhar, nas redes sociais, um momento descontraído na Vila Cruzeiro, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro onde cresceu. No vídeo publicado no X (antigo Twitter), o ex-jogador do Flamengo aparece sentado em uma quadra, almoçando uma quentinha ao lado de amigos. A simplicidade da cena dividiu opiniões entre os internautas.

Confira o Vídeo

Como foi a repercussão nas redes?

Os comentários foram diversos, enquanto alguns criticaram o ambiente da quadra, outros elogiaram a postura do ex-atleta por manter vínculos com suas origens. “Mas não dá uma moral na quadra ferrada, pros crias jogarem uma bola descente?”, escreveu um usuário. Já outro comentou: “Cara tá milionário, mas não largou onde ele é cria, isso é essência”.

Qual o peso da morte do pai em sua trajetória?

Em sua biografia Adriano: Meu Medo Maior, lançada pela editora Planeta, o ex-jogador revelou que a morte do pai, Almir Leite Ribeiro, em 2004, foi um divisor de águas em sua vida. “Eu estava no auge da minha carreira e, de repente, recebo a notícia de que o homem mais importante da minha vida havia partido. Não gosto de lembrar, porque dói muito”, disse.

Adriano contou que passou a beber para tentar lidar com a dor, desenvolveu um quadro grave de depressão e chegou a cogitar abandonar o futebol. Na época, ele atuava pelo Inter de Milão e tinha acabado de conquistar a Copa América com a seleção brasileira. “Sentia um vazio que nunca passou completamente”, desabafou.

Por que ele não foi ao enterro do pai?

Durante participação no Flow Podcast, em 2023, Adriano revelou que não teve coragem de comparecer ao enterro. “Não sei se isso foi um erro. Quando você tem a imagem da pessoa indo embora, você se conforta mais rápido. Como não tive, talvez por isso, eu tenha sofrido depois”, refletiu.

Mesmo com altos e baixos na carreira, Adriano Imperador se mantém como uma figura marcante no imaginário popular Brasileiro, seja pelo talento em campo ou pela maneira como lida com sua história e suas raízes. Para muitos, ele representa a essência do “cria da favela” que venceu, mas que nunca se afastou de onde veio.

