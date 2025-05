Mãe de Maiara e Maraisa tem apartamento invadido em Goiânia

SIGA NO

O domingo de Páscoa (20/4) foi de susto para a família de Maiara e Maraisa. Criminosos invadiram o apartamento de Almira Henrique Pereira, mãe da dupla sertaneja, em Goiânia (GO). A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias.

Logo após o ocorrido, surgiram boatos de que o apartamento das próprias artistas teria sido o alvo da ação. No entanto, foi esclarecido que a invasão aconteceu no imóvel de Almira, localizado no mesmo prédio. Segundo informações preliminares, outros apartamentos também foram invadidos e tiveram danos significativos.

Almira estava em casa?

Felizmente, a mãe das cantoras não estava no local durante a invasão. Almira participava de uma missa quando os criminosos entraram no edifício. “Entraram no apto dela sim, em outros também. Quebraram tudo lá”, confirmaram Maiara e Maraisa, ressaltando o susto e o alívio por não haver vítimas.

Apesar dos prejuízos materiais e do trauma, Almira está bem. As filhas agradeceram pelo livramento: “Mas graças a Deus ela estava na missa!”. O caso gerou grande preocupação entre moradores e familiares, especialmente quanto à vulnerabilidade da segurança do prédio.

Maiara e Maraisa e Almira Henrique Pereira – Foto: Reprodução / Redes Sociais Maiara e Maraisa- Foto: Reprodução / Redes Sociais

E a agenda das cantoras?

Mesmo com o episódio, a dupla segue com os compromissos profissionais. Horas após o ocorrido, Maiara publicou uma foto em seus stories dentro de um avião, com a legenda: “Hoje é P12, partiu FLN”, referindo-se à casa de shows em Florianópolis (SC), onde elas se apresentariam.

