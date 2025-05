Andressa Suita posa com a mão na barriga e levanta rumores de nova gravidez

Andressa Suita, de 37 anos, voltou a movimentar as redes sociais após publicar uma foto que deixou os fãs com a pulga atrás da orelha. No registro, ela aparece com a mão sobre a barriga, ao lado do marido, o cantor sertanejo Gusttavo Lima, de 35 anos, e dos filhos do casal, Gabriel, de 7, e Samuel, de 6. O clique, feito em um momento de descontração familiar, foi o suficiente para levantar suspeitas de que a modelo estaria esperando o terceiro filho.

Nova gestação a caminho?

O que aumentou ainda mais os rumores foi a presença de sua irmã, Luara Suita, que também aparece na imagem tocando a barriga de Andressa. As duas estão sorridentes, e em outra publicação do mesmo dia, a influenciadora postou um vídeo abraçada ao marido. Para os fãs, o gesto foi claro. “Venho dizendo desde fevereiro que ela está grávida, deve estar de uns três meses”, comentou uma seguidora. “Essas mãozinhas aí são de gravidinha”, apontou outra fã.

Andressa Suita – Foto: Reprodução / Instagram

Apesar dos inúmeros comentários especulativos, Andressa não confirmou nenhuma informação sobre uma possível nova gravidez até o momento. O casal, que já vive cercado por boatos desde que reataram o relacionamento, ainda mantém a vida pessoal com certa discrição, o que só aumenta a curiosidade dos admiradores.

