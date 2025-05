Clelton de Jesus: A voz que está encantando o Brasil e o mundo

Aos 45 anos, Clelton de Jesus, natural de Nova Iguaçu (RJ), se tornou um fenômeno nas redes sociais com sua emocionante interpretação da música Falando Sério, de Roberto Carlos. O vídeo, que viralizou com a participação especial do artista Gamadinho, emocionou milhares de internautas e reacendeu o amor pela música romântica com um toque contemporâneo.

Clelton não é novato no mundo da música. Com passagens por diversos grupos de pagode, ele construiu uma carreira sólida, marcada pela versatilidade e paixão pela arte. Sua habilidade de mesclar romantismo com autenticidade é o que o diferencia e o público sente isso em cada apresentação.

O que torna suas apresentações tão cativantes?

A presença de palco vibrante e o carisma natural fazem de Clelton um artista completo. Sua entrega emocional em cada nota faz com que o público se conecte de forma imediata, tornando cada show uma experiência inesquecível.

E com o sucesso em alta, Clelton promete novidades em breve. Novos projetos, parcerias e quem sabe até uma turnê internacional podem estar a caminho. Para não perder nada, vale a pena seguir suas redes sociais e ficar de olho nesse nome que está redefinindo a música popular brasileira com talento e coração.

