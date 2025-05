RedeTV! anuncia Datena como novo apresentador da casa após saída do SBT

SIGA NO

A RedeTV! confirmou nesta terça-feira (6) a contratação do jornalista José Luiz Datena como seu mais novo apresentador. O comunicador irá liderar um novo telejornal diário que estreia em junho, marcando seu retorno à emissora após mais de duas décadas, ele já havia integrado o time da RedeTV! em 2002.

Saída repentina do SBT

A saída de Datena do Tá na Hora pegou muita gente de surpresa e foi confirmada no último sábado (4), após apenas seis meses no ar. A movimentação já levantava rumores de um novo destino, agora confirmado.

Datena – Foto: Reprodução / SBT

Novo telejornal com assinatura pessoal?

Segundo comunicado oficial da RedeTV!, o novo programa de Datena será focado nos principais acontecimentos do dia, mesclando informação com credibilidade, prestação de serviço e a linguagem direta que consagrou o apresentador em mais de 40 anos de carreira. A proposta é combinar o jornalismo tradicional com o estilo marcante de Datena, conhecido por sua abordagem popular e combativa.

Com passagens por grandes emissoras como Band, Record e SBT, Datena é uma das figuras mais conhecidas do jornalismo televisivo brasileiro. O retorno à RedeTV! representa mais um capítulo em sua longa trajetória profissional, que soma décadas de atuação na cobertura de fatos do cotidiano, segurança pública e política.

