Esposa de Leonardo esclarece ausência do cantor na festa da Globo

A influenciadora Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, usou seu perfil no Instagram para explicar por que o sertanejo não compareceu à festa de comemoração dos 60 anos da TV Globo, realizada no último dia 28 de abril, no Rio de Janeiro. A ausência do artista chamou atenção do público e gerou rumores, especialmente por ele ser parte do projeto Amigos, que esteve representado no palco por Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano.

O que disse Poliana Rocha?

Ao responder uma pergunta de um seguidor — “Por que o Leo não foi para a Globo?” — Poliana foi objetiva: “Léo teve dois compromissos imprescindíveis neste dia, já marcados há bastante tempo, que não poderiam ser desmarcados de forma alguma! Inclusive, ele postou stories mostrando os dois compromissos, e quem o segue, viu!”.

A resposta buscou encerrar os questionamentos, mas as especulações nos bastidores continuaram circulando.

A ausência foi apenas por conflito de agenda?

Segundo informações divulgadas pelo portal Leo Dias, o motivo pode ir além de compromissos profissionais. De acordo com o colunista, Leonardo estaria magoado com a Globo desde que teve seu nome envolvido em uma denúncia de trabalho análogo à escravidão, ocorrida em uma fazenda arrendada por ele, em Goiás, no ano passado.

O caso ganhou ampla repercussão no G1, pertencente ao Grupo Globo, e levou o nome do cantor à chamada “Lista Suja” do Ministério do Trabalho. Apesar de a situação ter sido regularizada posteriormente e o nome de Leonardo retirado da lista, o cantor teria se sentido incomodado com a ausência de destaque da retratação por parte da emissora.

Ainda segundo Leo Dias, o desconforto de Leonardo com a Globo não é recente. No final de 2023, o cantor teria recusado um convite para participar do especial de 25 anos do programa Mais Você, de Ana Maria Braga. Na ocasião, ele teria dito: “Se você estivesse em qualquer outra emissora, eu iria. Mas na Globo eu não vou.

Clima tenso nos bastidores do evento

A ausência de Leonardo no palco com os colegas de longa data reacendeu a percepção de um possível afastamento entre o artista e a emissora. Apesar da justificativa oficial da esposa, os bastidores seguem agitados com suposições sobre a real motivação por trás da falta do cantor em um dos maiores eventos da televisão brasileira.

