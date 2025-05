Davi Brito anuncia que será pai pela primeira vez: “Estou assumindo meu papel”

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito de 22 anos revelou nesta terça-feira (8) que vai ser pai. O anúncio foi feito durante uma transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram. Segundo ele, a namorada Adriana Paula está grávida, mas o casal ainda não sabe o sexo do bebê.

“Desde o dia em que descobri, já estou me movimentando”, contou Davi, que se mostrou empolgado com a novidade. “Vamos fazer o chá de fralda. Estou à disposição 100% no que for preciso.” Davi, que ficou conhecido por seu carisma no reality, também falou sobre o impacto emocional da notícia e sua responsabilidade como futuro pai. “É tudo muito novo pra mim. É a primeira vez que passo por isso. Não é fácil, mas estou assumindo meu papel de homem, de pai responsável”, afirmou.

Davi Brito e Adriana Paula – Foto: Reprodução / Instagram

O ex-BBB compartilhou ainda que tem dado apoio total à namorada neste início de gestação. “Estou ajudando como posso: faço mercado, compro as frutinhas, ajudo na limpeza da casa. Ela ainda está trabalhando, mas se não se sentir mais confortável, estarei aqui pra cuidar.” Segundo Davi, a família também está animada com a chegada do bebê. “Raquel Brito minha irmã, já está toda eufórica e minha mãe também. Está sendo um momento de muita alegria.”

Por fim, o baiano garantiu que apesar dos desafios, está pronto para a nova fase: “A criança já está sendo gerada e estamos dando todo o suporte. Lá na frente vamos rir disso tudo, o importante é que venha com saúde e paz.”

