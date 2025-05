Preta Gil permanece internada em São Paulo para tratamento

Internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 7 de abril, Preta Gil continua sob observação médica para dar sequência ao tratamento contra o câncer. A cantora, de 49 anos, foi transferida do Rio de Janeiro após apresentar uma infecção urinária e precisou de cuidados específicos devido ao seu histórico oncológico.