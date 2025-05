Vizinha de Jojo Todynho desabafa e denuncia ameaças: “Me sinto insegura”

A influenciadora Amanda Fróes, vizinha de Jojo Todynho, revelou com exclusividade à coluna Fábia Oliveira que tem se sentido ameaçada e insegura após declarar sua insatisfação com a ex-funkeira. Amanda afirma ter visto Jojo no condomínio, apesar de a cantora não ter confirmado sua presença, e diz que desde então se tornou alvo de ataques nas redes sociais.

Moradora do mesmo residencial de luxo no Recreio dos Bandeirantes, Amanda contou que o clima ficou hostil desde que criticou publicamente Jojo. “Vi ela aqui hoje. E eu que sou a mentirosa?”, questionou, ao afirmar que a cantora está circulando pelo local. “Gente estranha tem passado pela minha rua. Tenho impressão de estar sendo seguida. Reforcei minha segurança, estou assustada”, relatou.

Jojo Todynho – Foto: Reprodução / Instagram

Amanda, que é uma mulher trans, também acusou Jojo de ter usado o “pink money” termo que se refere à monetização da imagem LGBTQIA+ para enriquecer. “A casa é linda, no mínimo uns R$ 4 milhões. E tudo graças à gente, as trans, as gays, as pintosas. Ela atacou uma comunidade que ajudou a construir a imagem dela”, afirmou.

A situação escalou quando Jojo reagiu nas redes com ofensas pesadas, chamando Amanda de “vagabunda” e “demônio”. A influenciadora afirma que pretende levar o caso à Justiça e reforça que não é obrigada a manter contato com a cantora. “Não sou obrigada a dar bom dia pra ninguém. Tenho caráter e não subi na vida pisando nos outros.”

