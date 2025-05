Rifeiro Nanan Premiações é preso novamente em nova fase da Operação Falsas Promessas

O rifeiro baiano José Roberto Santos, conhecido nas redes sociais como Nanan Premiações, foi preso novamente na manhã desta quarta-feira (9) durante uma operação da Polícia Civil da Bahia. A ação faz parte da segunda fase da Operação Falsas Promessas, que investiga um esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro. Além de Nanan, outras 23 pessoas foram detidas. A operação ocorreu em Salvador, na Região Metropolitana e em cidades do interior do estado.

De acordo com informações da polícia, a organização criminosa teria movimentado cerca de R$ 500 milhões por meio de sorteios fraudulentos, cujos resultados eram manipulados para beneficiar membros do grupo. As investigações também revelam o uso de empresas de fachada e de laranjas para esconder a origem ilícita dos recursos. Nanan e sua esposa, a influenciadora Gabriela Silva, foram apontados como líderes do esquema e viviam em um condomínio de luxo na Estrada do Côco.

Gabriela usou as redes sociais para criticar a operação, classificando a ação como uma “perseguição do sistema”. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, ela mostrou a chegada dos policiais à casa do casal por volta das 5h30 e desabafou sobre a forma como a operação foi conduzida. Ela não foi presa, mas estaria entre os alvos da investigação.

Essa não é a primeira vez que Nanan Premiações enfrenta problemas com a Justiça. Em setembro de 2024, ele já havia sido preso durante a primeira fase da mesma operação, que mirava influenciadores envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao tráfico de drogas. Na ocasião, 48 mandados foram cumpridos em diversos estados, resultando na apreensão de veículos de luxo, lanchas e motos aquáticas.

