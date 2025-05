Oruam vira alvo de investigações no RJ e SP após prisão de foragido em sua casa

O cantor Oruam está no centro de duas investigações que avançam em paralelo no Rio de Janeiro e em São Paulo. A informação foi revelada com exclusividade pela coluna Fábia Oliveira, que teve acesso aos processos envolvendo o artista. Os casos incluem a prisão de um foragido da Justiça em sua residência e um inquérito anterior por disparo de arma de fogo.

No fim de fevereiro, Yuri Lima Pereira Gonçalves, conhecido como Pará, foi capturado pela polícia na mansão de Oruam. Procurado por envolvimento com organização criminosa, Yuri estava com uma pistola 9mm, cuja posse assumiu durante a abordagem. Com base nisso, o Ministério Público do Rio apresentou denúncia por posse ilegal de arma contra ele, mas deixou em aberto a possibilidade de responsabilizar Oruam por sua participação no caso.

Além disso, a Promotoria do Rio solicitou acesso a um processo que tramita em São Paulo, no qual Oruam já havia sido indiciado por disparo de arma de fogo. O caso paulista originou mandados de busca e apreensão, que acabaram culminando na descoberta do paradeiro de Yuri. A investigação está sob análise do Ministério Público de SP, que aguarda a conclusão do inquérito da Delegacia de Igaratá para decidir os próximos passos.

Com os dois procedimentos em curso, Oruam passa a ter sua conduta observada por promotores em dois estados. Se houver indícios de que ele ajudou a esconder um foragido ou participou de forma ativa nos crimes, o cantor poderá ser formalmente denunciado. Por ora, o artista ainda não se pronunciou publicamente sobre as investigações.

