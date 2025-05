Gracyanne Barbosa e Belo viram alvo de novo pedido do MP em processo criminal

Após sua saída do BBB25, Gracyanne Barbosa vive uma sequência de acontecimentos marcantesnentre eles, o reencontro com Belo no Domingão com Huck. Mas agora, o nome do ex-casal volta a circular por um motivo menos festivo. Segundo revelou com exclusividade a colunista Fábia Oliveira, Gracyanne e Belo estão novamente na mira da Justiça por conta de um processo criminal.

Do show para o banco dos réus?

Ambos são acusados de apropriação indébita de bens de uma mansão alugada anos atrás. O processo corre desde 2020 e envolve a suspeita de que itens do imóvel não foram devolvidos ao fim do contrato de locação. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia solicitado à Justiça do Rio de Janeiro que tentasse localizá-los para que pudessem apresentar defesa, mas a missão esbarrou em dificuldades, principalmente durante o período em que Gracyanne esteve confinada no BBB.

Na última terça-feira (15/4), a promotora do Ministério Público de São Paulo responsável pelo caso fez um novo requerimento, solicitando que as tentativas de citação fossem direcionadas a dois novos endereços na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Esses locais teriam sido indicados em outra ação judicial na qual Gracyanne também figura como parte.

Belo e Gracyanne Barbosa – Foto: reprodução / instagram Belo e Gracyanne Barbosa – Foto: reprodução / instagram Belo e Gracyanne. Foto: Reprodução / Redes Sociais Belo e Gracyanne Barbosa. Foto: Reprodução / Redes sociais

O que falta para o processo andar?

Apesar de estar em curso há cinco anos, a ação criminal ainda enfrenta entraves devido à dificuldade em localizar os réus. Durante o confinamento de Gracyanne, o oficial de Justiça não conseguiu cumprir a citação. O mesmo aconteceu com Belo, que também não foi encontrado no endereço fornecido à época.

Agora que Gracyanne está fora do reality, e com a promotora movendo novas peças no processo, existe a possibilidade de que a dupla volte a aparecer junta, ainda que apenas por motivos judiciais. Resta saber se a Justiça conseguirá, enfim, avançar no caso.

The post Gracyanne Barbosa e Belo viram alvo de novo pedido do MP em processo criminal appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.