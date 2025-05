Morte do Papa Francisco: Brasil tem oito cardeais no conclave que elegerá o novo pontífice

Com a morte do Papa Francisco, líder da Igreja Católica desde 2013, o Vaticano se prepara para um novo conclave que escolherá o próximo pontífice. O Brasil, país com o maior número de católicos do mundo, terá representatividade no processo com oito cardeais eleitores. Ainda assim, em dois mil anos de história, nenhum papa foi brasileiro.

Quem são os brasileiros que vão escolher o novo papa?

O Colégio de Cardeais, responsável pela escolha do novo papa, é composto por religiosos com menos de 80 anos, considerados aptos a votar. Entre os brasileiros com direito a voto estão nomes de peso da Igreja no país, como Dom Odilo Scherer (Arcebispo de São Paulo) e Dom Sérgio da Rocha (Arcebispo de Salvador), além de outros líderes respeitados no cenário internacional.

A expectativa em torno da possibilidade de um papa latino-americano novamente ou até mesmo brasileiro volta a ganhar força. Embora improvável, a hipótese é discutida nos bastidores da Cúria Romana, especialmente após o papado de Francisco, que quebrou uma série de tradições ao ser o primeiro pontífice jesuíta, sul-americano e a adotar o nome do santo de Assis.

“É um momento de oração, reflexão e também de renovação para a Igreja. O Brasil é uma força viva do catolicismo, mas a escolha do novo papa leva em consideração muitos fatores além da nacionalidade”, afirmou Dom Odilo Scherer, em entrevista recente.

Por que nunca houve um papa brasileiro?

Desde o início da Igreja, a maioria dos papas veio da Europa, especialmente da Itália. O Brasil, apesar de seu peso religioso e demográfico, nunca viu um de seus filhos no trono de Pedro. Com a morte de Francisco, abre-se mais uma oportunidade para que essa realidade talvez mude ou, ao menos, para que a voz da América Latina continue sendo ouvida no coração do catolicismo mundial.

Quando será escolhido o novo papa?

O conclave ainda não tem data marcada, mas deverá ocorrer dentro das próximas semanas, após os ritos fúnebres e homenagens ao papa falecido. Enquanto isso, os olhares do mundo se voltam para o Vaticano e para os cardeais que, reunidos em sigilo na Capela Sistina, terão a missão de definir o rumo espiritual de mais de 1 bilhão de fiéis católicos.

