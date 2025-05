Eliezer se emociona ao contar que assustou a filha com cena de “O Rei Leão”

SIGA NO

Eliezer dividiu com os seguidores um momento delicado e, ao mesmo tempo, emocionante envolvendo sua filha Lua, de 2 anos. O influenciador revelou que sempre sonhou em assistir ao clássico O Rei Leão com a menina, mas a experiência não saiu como o planejado. “Tava esperando esse momento ansioso”, contou ele nas redes sociais.

A situação fugiu do controle durante a emblemática cena da morte de Mufasa. Lua se assustou, começou a chorar e pediu para ver a mãe. “Ela começou a falar ‘não quero esse, não quero esse’, eu na hora tirei”, relatou Eliezer. A pequena correu para Viih Tube, que estava em outro cômodo, e repetia com agitação: “O leão caiu”.

Diante do susto da filha, Viih Tube agiu rapidamente. Ela foi até a sala onde o filme estava sendo exibido e pediu para colocarem o final da animação, na tentativa de tranquilizar Lua mostrando que tudo ficava bem no fim da história. Apesar do gesto, Eliezer confessou estar se sentindo culpado: “Acho que traumatizei minha filha”.

Eliezer – Foto: Reprodução / Instagram

Além do peso na consciência, o influenciador ainda levou uma bronca da esposa por ter escolhido um filme considerado inadequado para a idade de Lua. “Agora tô bem triste e ainda tomei esporro da Viih”, desabafou ele. O momento, apesar do susto, também gerou identificação entre pais que já passaram por experiências semelhantes com os filhos.

