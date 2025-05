Neusa Borges causa repercussão com desabafo sincero: “Quero antes de morrer”

SIGA NO

A atriz Neusa Borges, ícone da televisão brasileira, fez um desabafo tocante em seu perfil no Facebook nesta segunda-feira (22). Em um apelo direto, a artista revelou que tenta lançar dois livros há mais de 20 anos, mas enfrenta dificuldades para conseguir apoio. Incomodada com a falta de informações e caminhos acessíveis, Neusa recorreu ao público e citou diretamente a ministra da Cultura.

“Hoje acordei irritada. Como é difícil conseguir uma informação. Estou tentando lançar dois livros há mais de 20 anos e não consigo… Quero saber se existe uma lei de incentivo pra isso. Alguém que tenha contato com nossa ministra da Cultura pra me ajudar. Quero lançar antes de morrer. Alguém pode me ajudar?”, escreveu.

Neusa Borges – Foto: Reprodução / Facebook

Onde está o apoio?

A publicação, que vem carregada de frustração, mostra a luta de uma artista veterana em busca de apoio para realizar um sonho antigo. Aos 83 anos, Neusa segue ativa e determinada, mesmo diante dos obstáculos.

Mais do que um desabafo, o post escancara uma realidade comum a muitos artistas brasileiros: a dificuldade em acessar informações e incentivos reais para viabilizar projetos culturais.

