Datena encerra passagem pelo SBT com ibope abaixo do esperado

O apresentador José Luiz Datena se despediu discretamente do SBT no último sábado (3/5), encerrando um contrato de seis meses com a emissora. A saída surpreendeu o público e os colegas de bancada, já que o anúncio oficial veio apenas após sua última participação no comando do “Tá na Hora”.

Como foi a audiência da despedida?

Segundo dados da Kantar Ibope divulgados pelo Notícias da TV, o último programa apresentado por Datena na sexta-feira (2/5) registrou apenas 2,7 pontos na Grande São Paulo, apenas dois décimos acima do pior índice do programa, que foi de 2,5 pontos em 19 de dezembro. Apesar do desempenho modesto, a edição ainda foi a terceira maior audiência da emissora naquele dia, superando atrações como o Brasil Urgente, que marcou 2,1 pontos.

Ainda na sexta, durante o encerramento do Tá na Hora, o apresentador deixou no ar um possível recado de despedida. Após o cumprimento de Gaby Cabrini, ele respondeu com um enigmático: “Meninos, até quando Deus quiser”, surpreendendo os colegas de estúdio e o público.

Por que Datena decidiu sair do SBT?

De acordo com o comunicado oficial do SBT, a decisão partiu do próprio Datena. A emissora teria avisado que mudanças na grade estavam sendo planejadas, mas não chegou a apresentar detalhes antes que o jornalista optasse por sair.

A saída de Datena encerra uma passagem relâmpago pelo SBT, marcada por baixos índices de audiência e mudanças constantes no horário do programa. Ainda não há confirmação se o apresentador já tem novo destino na televisão.

