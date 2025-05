Viih Tube celebra emagrecimento de 15 quilos e mudança de manequim

SIGA NO

Viih Tube usou as redes sociais para comemorar a perda de 15 quilos e a mudança no manequim, passando do número 44 para o 40. A ex-BBB contou que o emagrecimento foi resultado de uma transformação de hábitos iniciada em janeiro de 2025, após o nascimento de seu segundo filho, Ravi.

Qual foi o segredo da transformação de Viih Tube?

Segundo a influenciadora, o processo foi baseado em treinos diários e alimentação equilibrada, sem o uso de fórmulas ou medicamentos. “Agora é tudo com dieta e treino. Não é uma perda rápida porque eu quero que seja assim. Se fosse por algum atalho, minha barriga estaria mais flácida do que está hoje”, explicou Viih. Ela reforçou que o objetivo não é apenas perder peso, mas manter um novo estilo de vida mais saudável e sustentável.

No sábado (26), Eliezer, marido de Viih, também compartilhou com os seguidores um vídeo de “antes e depois” da influenciadora, destacando a evolução desde janeiro.

