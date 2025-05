SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Davi Brito surpreendeu seus fãs neste domingo (27/4) ao mostrar o resultado de sua lipo ultra HD em seu perfil no Instagram. O ex-BBB publicou um vídeo com o “antes e depois” do procedimento, que evidenciou seu abdômen definido e musculoso.

O registro foi apresentado pelo cirurgião plástico Dr. Lucas Guimarães, responsável pela cirurgia. Na legenda da publicação, Davi celebrou: “Fala, pessoal! Agora o pai tá lipado! E, claro, escolhi o melhor: Dr. Lucas Guimarães foi o responsável pela minha cirurgia, e o resultado ficou simplesmente surpreendente!”.

Davi Brito / Reprodução – Instagram Davi Brito / Reprodução – Instagram

Como foi feita a transformação de Davi?

O influenciador destacou que a operação foi realizada com total segurança, tecnologia de ponta e a experiência de um dos maiores especialistas na área, garantindo um resultado final de alto nível.

No sábado (26/4), a equipe de Davi já havia comunicado sua internação pelas redes sociais, mas sem revelar o motivo, o que gerou curiosidade entre seus seguidores.

The post Davi Brito exibe resultado impressionante de sua lipo ultra HD appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.