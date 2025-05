CPI das Apostas: Rico Melquiades prestará depoimento no Senado

SIGA NO

O influenciador digital Rico Melquiades foi convocado para depor nesta quinta-feira (8) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, que investiga possíveis irregularidades ligadas ao mercado de apostas online. A oitiva acontece no Senado Federal e faz parte do esforço dos parlamentares para compreender o papel de celebridades da internet na divulgação dessas plataformas.

Por que Rico Melquiades está na mira da CPI?

A convocação de Rico está diretamente ligada à Operação Game Over 2, deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas. A investigação apura a participação de influenciadores na promoção de jogos de azar, especialmente o polêmico “jogo do tigrinho”. Durante a operação, autoridades apreenderam celulares, veículos e bloquearam contas bancárias vinculadas ao influenciador. Os bens foram posteriormente liberados pela Justiça, após três meses de retenção.

A comissão busca entender de que forma campanhas de divulgação de apostas ilegais são planejadas e impulsionadas nas redes sociais — especialmente entre públicos considerados mais vulneráveis. O alcance de Rico, que acumula mais de 10 milhões de seguidores apenas no Instagram, é um dos pontos que despertaram a atenção dos senadores.

Além de analisar os impactos econômicos dessas apostas na vida das famílias brasileiras, a CPI também investiga possíveis conexões entre casas de apostas e o crime organizado, como indícios de lavagem de dinheiro.

Quem mais será ouvido?

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca também foi convocada pela comissão. Seu depoimento está marcado para o próximo dia 13 de maio. Outros nomes relevantes no meio digital podem ser chamados a contribuir com os esclarecimentos. A expectativa é de que a CPI encerre os trabalhos em junho, com a apresentação de um relatório conclusivo.

