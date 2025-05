Luva de Pedreiro perde ação judicial e terá que pagar cerca de R$ 6 milhões ao ex-empresário Allan Jesus

Após três anos de batalha na Justiça, o influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, foi condenado a pagar cerca de R$ 6 milhões ao seu ex-empresário Allan Jesus. A decisão foi proferida pelo juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e reconhece a quebra de contrato e a existência de danos morais.

Qual o valor da indenização e como ele será distribuído?

Segundo a sentença, Luva terá que arcar com uma multa rescisória de R$ 5.052.986,43, valor atualizado com juros e correção monetária. Além disso, deverá reembolsar todos os investimentos feitos por Allan em sua carreira e em sua subsistência, assim como a de seus familiares. Por fim, o influenciador foi condenado a pagar R$ 120 mil por danos morais ao ex-empresário e R$ 5.558.285,07 à empresa dele, a ASJ Consultoria.

Um dos principais argumentos da defesa de Iran foi de que ele não tinha instrução suficiente para compreender os termos do contrato, chegando a alegar analfabetismo. No entanto, o juiz refutou essa justificativa, afirmando que, embora Luva seja uma pessoa simples e de origem humilde, ele não é analfabeto. Além disso, ressaltou que o influenciador contou com acompanhamento jurídico desde o início da relação com Allan.

Qual foi o papel de Allan Jesus na ascensão do influenciador?

A sentença, à qual o jornal EXTRA teve acesso com exclusividade, reconhece a importância fundamental do trabalho do ex-empresário no crescimento de Iran nas redes sociais. Quando foi agenciado, Luva tinha 285 mil seguidores, número que saltou para 17 milhões após a parceria com Allan. O juiz destacou que o sucesso do influenciador foi diretamente influenciado pela atuação do agente e de sua empresa.

Luva ainda pode recorrer?

Sim. Apesar da condenação, os advogados de Luva de Pedreiro ainda podem recorrer da decisão. Enquanto isso, o influenciador também lida com um recente revés esportivo, ao perder um pênalti na final da Kings League, mais um episódio difícil em sua trajetória recente.

