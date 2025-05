Giovanna Roque e MC Ryan SP colocaram um ponto final no relacionamento, e a separação está longe de ser pacífica. Em uma série de desabafos publicados nos stories do Instagram, a influenciadora que é mãe da primeira filha do funkeiro, expôs comportamentos do ex-companheiro e descartou qualquer chance de reconciliação. “Não existe mudança pra lixo! E nunca haverá”, disparou.

???????????????????????????????? ???????????????????? – Reprodução / Instagram ???????????????????????????????? ???????????????????? – Reprodução / Instagram

O que motivou o fim da relação?

Segundo Giovanna, o término aconteceu por um motivo considerado fútil. Ela afirmou que foi “descartada” por não obedecer “as ordens do machão alfa”. Ainda assim, o cantor teria tentado reatar poucos dias depois. “Esse é o término dele… É o término proposital pra comer gente e voltar depois com a palhaça”, ironizou, referindo-se a si mesma.

Essa não é a primeira vez que o casal se envolve em polêmicas públicas. Em setembro do ano passado, vídeos que mostravam MC Ryan agredindo Giovanna circularam nas redes, poucos meses após o nascimento da filha Zoe. O episódio causou comoção entre os fãs e levantou discussões sobre relacionamentos abusivos no meio artístico.

Giovanna acusa MC Ryan de comportamento abusivo?

Sim. Nos relatos mais recentes, ela classificou o funkeiro como “manipulador, narcisista e tóxico”. A influenciadora disse que esteve “cega” por acreditar que ele poderia mudar. “Não se pode mudar quem não quer mudança”, escreveu, reforçando que está determinada a romper o ciclo.

A influenciadora foi categórica ao afirmar que a história entre os dois chegou ao fim. “Hoje coloco um ponto final de uma vez por todas e voltarei a me amar e me valorizar”, declarou, ressaltando o desejo de se reconectar consigo mesma após o relacionamento conturbado.

The post Giovanna Roque anuncia fim com MC Ryan SP e faz acusações graves nas redes sociais appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.