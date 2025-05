Bia Miranda atualiza fãs sobre a filha prematura: “Pegou peito pela primeira vez”

SIGA NO

Desde o nascimento prematuro de sua filha, Bia Miranda tem dividido com os seguidores cada passo da recuperação da pequena Maysha. A bebê, que nasceu no dia 23 de abril com apenas 33 semanas de gestação (cerca de 8 meses), está internada na UTI Neonatal e recebendo cuidados especiais, mas tem mostrado progresso nos últimos dias.

Como está a saúde da pequena Maysha?

Em um post publicado no perfil oficial da filha, Bia comemorou um avanço importante: “A princesa engordou, passou do peso de nascimento e pegou peito pela primeira vez hoje”, escreveu. Apesar de ainda não mamar por muito tempo, o momento foi visto como uma grande vitória: “Ela só não ficou mais tempo porque tinha acabado de comer”.

Por que a bebê ainda está na UTI?

Por ter nascido com apenas 33 semanas, Maysha foi internada na UTI Neonatal logo após o parto. Segundo Bia, o principal motivo da internação agora é o ganho de peso. “Graças a Deus a pituca só precisa pegar peso pra ir embora”, explicou.

Bia Miranda está tirando leite diariamente, mesmo tendo recebido alta hospitalar, a influenciadora segue se dedicando à alimentação da filha. “Tô tirando leite todos os dias tanto no hospital quanto em casa, pra não faltar leite pra pequena e ela engordar logo”, contou nos stories.

Maysha é filha de Bia Miranda com o influenciador Samuel Sant’Anna, conhecido nas redes como Gato Preto. O casal tem mostrado união nesse momento delicado e agradece o apoio dos seguidores. Apesar da preocupação natural com a saúde da bebê, os relatos de Bia indicam uma recuperação constante. Maysha, aos poucos, vai vencendo os desafios da prematuridade com muito amor e dedicação dos pais e dos profissionais de saúde.

