Allan Jesus vence Luva de Pedreiro na Justiça e ironiza: “Receba!”

Allan Jesus, ex-empresário de Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, comemorou publicamente a vitória em um processo judicial que se arrastava há três anos. Em decisão recente, a Justiça deu ganho de causa ao empresário, reconhecendo a quebra de contrato por parte do influenciador e determinando o pagamento de quase R$ 6 milhões em multas, reembolsos e indenizações.

Nas redes sociais, Allan ironizou a situação com tom de desabafo e provocação: “Tentaram me derrubar, mas esqueceram que no meu sobrenome tem Jesus. Os humilhados serão exaltados. Agora, RECEBA!”

Entenda o caso

O processo foi movido em 2022, quando Iran Ferreira rompeu com Allan Jesus no auge de sua fama. O empresário alegou que foi responsável direto pelo crescimento meteórico do influenciador nas redes sociais e que teve sua imagem prejudicada após a separação.

De acordo com a sentença proferida pelo juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca (RJ), a Justiça reconheceu o papel de Allan na trajetória profissional de Luva de Pedreiro e considerou que houve quebra contratual por parte do influenciador.

Quanto Luva terá que pagar?

O valor total que Iran Ferreira deverá pagar gira em torno de R$ 5 milhões apenas em multa contratual, já com juros e correção monetária. Além disso, ele terá que devolver todos os valores que Allan Jesus afirma ter investido na carreira do influenciador e em despesas com sua família.

A decisão também incluiu uma indenização por danos morais no valor de R$ 5,5 milhões, em favor de Allan e da empresa dele, a ASJ Consultoria, devido aos prejuízos causados à reputação do empresário.

