Elenco de “Vale Tudo” posa sem Cauã Reymond e reforça boatos de bastidores

A noite de celebração pelos 60 anos da TV Globo, nesta segunda-feira (28/4), na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, foi marcada por um desfile de estrelas e muita emoção, mas também por uma ausência que não passou despercebida. Cauã Reymond, um dos protagonistas do remake de Vale Tudo, ficou de fora da foto oficial do elenco divulgada pela emissora e não participou da abertura ao lado dos colegas, o que chamou atenção do público nas redes sociais. No registro, aparecem nomes como Bella Campos, Humberto Carrão, Paolla Oliveira e João Vicente de Castro, todos sorridentes e em sintonia.

A ausência de Cauã nos momentos de maior visibilidade reacendeu rumores de tensão nos bastidores da novela. Após os rumores de que, o ator teria tido desentendimentos com Bella Campos e Humberto Carrão durante as gravações, o que teria gerado um mal-estar que se arrasta até agora. O clima azedou a ponto de Cauã ser apelidado nos bastidores como “pedra no sapato” do elenco. Ainda que ele tenha aparecido posteriormente em cenas com Ivete Sangalo e outras atrizes, a separação em momentos estratégicos foi interpretada como um afastamento deliberado.

O “Show 60 Anos” foi grandioso em todos os sentidos: com mais de 200 artistas no palco, incluindo nomes como Roberto Carlos, Sandy & Junior, Gilberto Gil e Xuxa, a festa celebrou diferentes gerações da televisão brasileira. O palco, o maior já montado pela emissora, contou com 550 m² de painéis de LED e 80 toneladas de equipamentos, além de 12 câmeras de cinema captando todos os detalhes. Homenagens emocionantes a personalidades marcantes da Globo deram o tom da noite, mesclando nostalgia e reverência à história da emissora.

A foto foi descuido da produção ou reflexo de uma crise nos bastidores?

Mesmo em meio a tanto brilho, o sumiço de Cauã nas imagens oficiais virou assunto nas redes e entre os bastidores da própria Globo. A dúvida que paira no ar é se a ausência foi fruto de uma escolha da produção ou reflexo de um afastamento real dentro do elenco. Embora o ator tenha surgido em outros momentos do show, sua exclusão nas cenas coletivas reforça os rumores de uma crise velada por trás das câmeras. Entre performances musicais e celebrações, Vale Tudo acabou virando símbolo não só de um clássico revisitado, mas também de um possível drama fora dos roteiros.

