Após acusações da ex, Gustavo Cowboy se defende e nega todas as alegações: “São falsas”

Gustavo Benedeti, o “Cowboy” do Big Brother Brasil 23, quebrou o silêncio após ser alvo de graves acusações feitas por sua ex-namorada, a influenciadora digital Aline Fernandes. Em uma série de relatos nas redes sociais, Aline afirmou ter vivido um relacionamento tóxico com o ex-brother, marcado por manipulação emocional, frieza e supostos interesses pessoais.

O que Aline Fernandes revelou?

Aline relatou que viveu um breve relacionamento com Gustavo, de pouco mais de três meses, e que durante esse tempo foi pressionada a mudar sua maneira de ser para agradá-lo. Além disso, afirmou que ele teria usado os sentimentos de um amigo com quem dividia a cama para benefício próprio. “Ele me tratava como lixo”, disse a influenciadora, que também suspeita de ter sido traída, ao ver o ex assumir outro relacionamento poucos dias após o término.

Ela ainda sugeriu que Gustavo teria se aproximado por interesse, por ser irmã do pastor André Fernandes, da Igreja Lagoinha Alphaville, e por estar à frente de um projeto com mulheres cristãs, algo que ele teria tentado manter mesmo após o fim do namoro.

O que diz a defesa de Gustavo?

A coluna Fábia Oliveira teve acesso, com exclusividade, à nota oficial dos advogados de Gustavo Benedeti, Gabriel Gaska e Daniel Ferreira Filho. No documento, a defesa afirma que o envolvimento com Aline foi breve e que os dois estavam apenas se conhecendo.

O comunicado refuta as acusações de maneira veemente: “Causam espanto e perplexidade as informações veiculadas pela Sra. Aline”, diz a nota. Os advogados afirmam que Gustavo sempre pautou seus relacionamentos por carinho e respeito, e que o mesmo ocorreu com Aline.

O caso terá desdobramentos na Justiça?

Sim. A defesa anunciou que tomará providências legais contra as declarações da influenciadora: “As informações divulgadas são falsas e, a seu tempo e modo, serão objeto de medidas judiciais perante o Poder Judiciário, inclusive em face daqueles que continuam a ofender a honra e a reputação do ex-BBB Cowboy”, conclui a nota.

O caso, que já repercute fortemente nas redes sociais, deve agora seguir para a esfera judicial.

