SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Grávida de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr., Bruna Biancardi foi flagrada neste domingo (27/4) fazendo compras para o enxoval da bebê em Orlando, nos Estados Unidos. Em uma visita à famosa loja Macrobaby. Segundo a coluna Fábia Oliveira, Bruna chamou atenção por sua simpatia e pelo esquema de segurança, ela foi acompanhada por um segurança particular e pela irmã, Bianca Biancardi.

Entre as escolhas de Bruna Biancardi para o enxoval de Mel, não faltaram itens que prometem trazer conforto e estilo para a pequena. A influenciadora encheu o carrinho com uma variedade de roupinhas delicadas, acessórios charmosos, produtos de higiene e banho. Marcas renomadas como Baby Jolie e Primo Passi estiveram entre as preferidas de Bruna, que demonstrou atenção aos detalhes na hora de montar o enxoval.

Quem acompanhou Bruna na viagem?

Além da irmã, a influenciadora está acompanhada da mãe, Telma Fonseca, da cunhada, Rafaella Santos, da filha Mavie e de amigas próximas. Animada, Bruna vem compartilhando nas redes sociais momentos da viagem em família.

Bruna Biancardi / Reprodução / Instagram Bruna Biancardi / Reprodução / Instagram Bruna Biancardi / Reprodução / Instagram

De acordo com uma amiga da coluna Fábia Oliveira, que estava no local, Bruna foi extremamente atenciosa e receptiva com todos que a abordaram durante a visita.

The post Bruna Biancardi prepara enxoval de Mel em Orlando appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.