Flávia Alessandra brilha na festa de 60 anos da Globo e celebra nova fase na emissora

Flávia Alessandra foi uma das estrelas que prestigiaram a grandiosa festa de 60 anos da TV Globo, realizada na noite desta segunda-feira (29), no Rio de Janeiro. Com um visual elegante e esbanjando simpatia, a atriz circulou pelo evento entre veteranos e novas apostas da emissora, reforçando sua posição como um dos rostos mais queridos do público. A celebração, que reuniu mais de 200 artistas em um espetáculo de música, memória e emoção, foi um momento de reencontro com a trajetória de nomes que marcaram a história da televisão brasileira.

Com mais de três décadas de carreira, Flávia construiu um caminho sólido na Globo. Ela protagonizou novelas icônicas como Alma Gêmea, Caras e Bocas, Porto dos Milagres, entre tantas outras que atravessaram gerações. Sua versatilidade em interpretar vilãs, mocinhas e personagens cômicas a tornou uma referência na dramaturgia nacional. Ao longo dos anos, manteve-se relevante, sempre se reinventando, seja na TV aberta, no streaming ou nos palcos.

Flávia Alessandra é um dos pilares da teledramaturgia da Globo?

A resposta parece estar no carinho do público e no respeito da crítica. Além de seu talento consolidado, a atriz sempre demonstrou comprometimento com os projetos que assume, construindo parcerias duradouras dentro da emissora. Sua presença na festa dos 60 anos reforça esse vínculo e já antecipa sua participação em Êta Mundo Melhor, próxima novela das 18h, onde voltará a cativar os telespectadores com uma nova personagem que promete marcar época.

Flávia Alessandra – Reprodução / Redes sociais

O que esperar de Flávia em sua nova personagem?

Ainda em fase de preparação, a atriz vive a expectativa da estreia da trama, que será ambientada em um universo leve e otimista, resgatando o estilo clássico das novelas das seis. A produção promete trazer um elenco afiado, e Flávia, como de costume, deve entregar uma performance à altura de sua trajetória. Seu retorno ao horário é mais um capítulo de uma história construída com talento, dedicação e paixão pela arte de atuar.

