Vídeo: Ex-panicat Ana Paula Leme expõe abordagem policial e acusa perseguição

Na manhã desta terça-feira (29/4), Ana Paula Leme, ex-panicat e modelo, usou seu Instagram para desabafar sobre uma nova abordagem policial. Este episódio é o terceiro em que ela se envolve com a polícia em menos de nove meses. Em seu desabafo, Leme afirmou que está sendo perseguida pelas autoridades e acusou os policiais de agirem de forma injusta e agressiva. A modelo compartilhou imagens da detenção e relatou que foi algemada e colocada no porta-malas da viatura durante a abordagem. “Me jogaram presa porque a tal da Raissa e seu namorado PM me escolheram para me incriminar”, disse Leme, que se mostrou frustrada com a situação

O incidente ocorreu na noite de segunda-feira (28/4), quando a modelo foi detida em um minimercado de Campinas, SP. Funcionários do estabelecimento alegaram que ela estava “visivelmente alterada” e, por isso, acionaram a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, Ana Paula teria resistido à abordagem e se recusado a mostrar seus documentos de identificação. Esse comportamento levou os agentes a conduzi-la até o 1º Distrito Policial de Campinas, onde ela foi autuada.

O que motivou a detenção?

Ana Paula Leme foi acusada de uma série de comportamentos inadequados durante a abordagem, como resistência e desacato. No entanto, a modelo fez questão de esclarecer que as acusações eram infundadas. Em seu desabafo nas redes sociais, ela alegou que os denunciantes, que envolvem um casal e uma atendente do minimercado, tinham como objetivo prejudicá-la. “Fui jogada de dentro da loja de conveniência e algemada porque o casal decidiu me algemar. Inventaram mil coisas que caíram por terra abaixo”, afirmou Ana Paula, que acredita estar sendo vítima de uma armação para que fosse processada por danos morais.

Ainda nos stories, a ex-panicat acusou a polícia de comportamento agressivo. Segundo ela, além de ser algemada, teria sido chutada por um dos policiais durante a abordagem. Ana Paula afirmou que a situação foi extremamente humilhante e desnecessária, ressaltando que não houve motivo para tanto rigor. A modelo também comentou sobre a exposição nas redes sociais, dizendo que, após a confusão, as imagens do ocorrido foram compartilhadas com o objetivo de prejudicá-la ainda mais.

Entenda o caso

Este não é o primeiro incidente de Ana Paula Leme com a polícia. A modelo já esteve envolvida em outras situações semelhantes nos últimos meses, sempre acompanhadas de desentendimentos e acusações de abuso de autoridade. A última detenção, em setembro de 2024, também teve grande repercussão nas redes sociais. Leme já demonstrou preocupação com o tratamento que vem recebendo das autoridades e, dessa vez, não escondeu a insatisfação com o ocorrido. Ela finalizou seu desabafo afirmando que está sendo vítima de um processo de perseguição, e que tudo o que deseja é que a justiça seja feita.

Após ser liberada, Ana Paula Leme declarou que tomará medidas legais contra os envolvidos na detenção, incluindo os policiais e o casal responsável pelas acusações. Ela afirma que está disposta a provar que foi injustiçada e que vai lutar para que o caso não seja esquecido. A modelo ainda demonstrou preocupação com a repercussão de suas imagens nas redes sociais e garantiu que não ficará calada diante da situação.

