Dupla Celebração: Nicolas Prattes Faz 28 Anos e Leva Troféu Imprensa

Neste domingo (4), Nicolas Prattes completou 28 anos e celebrou a data de forma intimista em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A comemoração contou com a presença da esposa Sabrina Sato, da enteada Zoe, de sua mãe Giselle Prattes e das irmãs, Maria Fernanda e Giulia.

Zoe preparou surpresa especial para o padrasto

Um dos momentos mais marcantes da festa foi protagonizado pela pequena Zoe, de seis anos. A filha de Sabrina surpreendeu o padrasto com uma divertida “caça aos presentes”, organizada especialmente para ele. A brincadeira foi registrada pela tia Karina Sato e encantou os convidados, reforçando a conexão carinhosa entre os dois.

Apaixonada, Sabrina Sato fez questão de homenagear Nicolas com uma longa declaração nas redes sociais. No texto, a apresentadora descreveu o marido como um parceiro leve, dedicado e inspirador. “Você transforma tudo em leveza… Tipo mágica. Ou amor. Ou os dois”, escreveu, destacando também o carinho do ator com Zoe e sua entrega à vida familiar.

Troféu Imprensa

Além disso, o domingo foi duplamente especial para Nicolas, que também foi homenageado no Troféu Imprensa, transmitido pelo SBT. Ele recebeu o prêmio de “Melhor Ator”, referente à votação popular de 2018, quando interpretou seu primeiro protagonista em novelas, o personagem Samuca.

Gratidão e emoção marcam a data

Ao subir ao palco para receber o troféu, Nicolas agradeceu o carinho do público e fez questão de mencionar o simbolismo da data. “Tô aqui hoje no dia do meu aniversário e muita coisa mudou na minha vida também… A voz do povo é a voz de Deus”, afirmou, dedicando o reconhecimento à esposa Sabrina e à “filha do coração”, Zoe.

