Viviane Araújo comenta possível volta em nova novela de Aguinaldo Silva

Durante a festa de 60 anos da TV Globo, realizada nesta segunda-feira (28/4) na Arena Farmasi, no Rio de Janeiro, Viviane Araújo conversou com a coluna Fábia Oliveira e refletiu sobre sua trajetória dentro da emissora. Com gratidão e emoção, a atriz destacou o papel da Globo em sua formação artística: “Foi onde eu apareci. Comecei minha carreira como atriz e abriu as portas para o que eu sou hoje e onde estou hoje”, disse, reforçando a importância do canal em sua vida profissional.

Viviane também celebrou sua última personagem, Rosana, da novela Volta por Cima, que se despediu do público no último sábado. Segundo a atriz, interpretar uma mulher forte, intensa e apaixonada foi um desafio prazeroso. “A Rosana teve nuances muito importantes na trama, de ser uma leoa como mãe e mulher, mas também com rompantes de ciúmes. A autora soube construir uma personagem emocionante e fundamental para a história”, avaliou.

Viviane Araújo – Reprodução / Instagram

Viviane vai para Três Graças, nova trama de Aguinaldo Silva?

A possibilidade foi levantada durante a conversa, especialmente por conta da amizade entre a atriz e o autor. No entanto, Viviane foi cautelosa ao responder sobre a futura novela que substituirá Vale Tudo no horário nobre. “Não, não sei ainda. Não tenho nenhum convite, meu nome não foi citado, realmente não sei”, afirmou, sem descartar totalmente a chance de voltar a trabalhar com Aguinaldo.

Embora não haja confirmação oficial, a parceria entre os dois já rendeu bons frutos no passado, e a expectativa entre fãs da atriz e do autor é grande. Com seu carisma e forte presença em cena, Viviane Araújo continua sendo um nome lembrado com carinho pelo público e respeitado dentro da emissora. Se o convite vier, é provável que a atriz volte com tudo e com uma personagem à altura de sua trajetória.

