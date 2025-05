Gretchen e marido enfrentam notificação judicial por imóvel vendido nos anos 90

Enquanto Gretchen e seu atual marido, Esdras de Souza, estão confinados no reality Power Couple Brasil, uma questão judicial do passado veio à tona. Segundo apuração exclusiva da colunista Fábia Oliveira, um casal entrou com uma notificação judicial contra a artista, seu ex-marido Paulo Aversani e também Esdras, exigindo providências para a regularização da escritura de um imóvel vendido em 1992.

Ronei Pereira da Silva e Rita de Cássia Martins da Silva alegam ter firmado um contrato de promessa de compra e venda com Gretchen e seu então marido Paulo Aversani há mais de três décadas. O casal tomou posse do apartamento ainda em 1992 e passou a arcar com todas as despesas, incluindo as parcelas do financiamento — uma vez que o imóvel havia sido dado como garantia.

Gretchen e Esdras de Souza – Reprodução / Instagram

Burocracia trava escritura do imóvel

Após quitarem totalmente o financiamento em 2009, Ronei e Rita tentaram obter a escritura definitiva do apartamento. No entanto, se depararam com entraves burocráticos impostos pelo 14º Tabelião de Notas de São Paulo. Para concluir o processo, era necessário apresentar certidões de todos os casamentos e divórcios de Gretchen — que se casou oficialmente seis vezes — além dos registros do ex-marido Paulo.

Regimes de casamento complicam ainda mais a situação?

Mesmo com o esforço do casal para obter, por conta própria, todas as certidões exigidas, a situação se agravou por causa dos diferentes regimes de casamento da artista. Gretchen foi casada com Juliano em comunhão universal de bens e, atualmente, está unida a Esdras sob comunhão parcial de bens. Isso significa que ambos também precisam ser incluídos no processo de regularização do imóvel.

Diante do impasse, os compradores do imóvel ajuizaram uma notificação judicial em 30 de abril. No documento, solicitam que Gretchen, Esdras e Paulo tomem as medidas necessárias para viabilizar a transferência da escritura em até 15 dias. O caso, que mistura burocracia, casamento e novela judicial, agora repercute fora das câmeras — enquanto a cantora segue sob os holofotes do reality.

