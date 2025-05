Papa Francisco deixa hospital após 40 dias e estado de saúde vem à tona

Uma cena emocionante marcou a manhã deste domingo (23) em Roma. Após 40 dias internado, o Papa Francisco reapareceu em público e surpreendeu ao deixar o Hospital Policlínico Agostino Gemelli, onde estava sob cuidados médicos intensivos desde que foi diagnosticado com um quadro grave de infecção respiratória.

O momento foi marcado por comoção: por volta das 8h da manhã (horário de Brasília), o Pontífice deixou as instalações hospitalares, acenou para fiéis e seguiu direto para a Casa Santa Marta, onde continuará em recuperação pelos próximos dois meses. A cena reforça a força espiritual e física do líder religioso, que enfrentou dias de verdadeiro drama em sua luta contra a doença.

Segundo o médico Alfier, que acompanhou de perto o tratamento, o cenário foi crítico e chegou a colocar a vida do Papa em risco. Em entrevista concedida neste sábado (22), ele não escondeu a gravidade da situação. “O Papa viveu momentos críticos de risco de morte durante a internação”, revelou.

Ainda de acordo com o profissional, o líder da Igreja Católica chegou ao hospital com insuficiência respiratória aguda, provocada por uma infecção polimicrobiana que evoluiu rapidamente para uma pneumonia bilateral. “A pneumonia bilateral foi tratada com sucesso”, afirmou o médico, destacando, porém, que o repouso ainda será essencial na recuperação total do Pontífice.

Mesmo fragilizado, o Papa surpreendeu ao fazer uma aparição rápida ao final da oração do Angelus, na Praça de São Pedro, acenando para os fiéis com um sorriso sereno e visivelmente emocionado. A imagem correu o mundo e comoveu os católicos, e não católicos, pela força e fé demonstradas após semanas de tensão e incerteza.

