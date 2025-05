Ex-Fazenda Nathalia Valente anuncia gravidez

Os influenciadores Nathalia Valente e Yuri Meirelles revelaram nesta terça-feira (25) que estão esperando o primeiro filho. O casal, que iniciou o relacionamento durante o reality show A Fazenda 15, compartilhou a novidade com os seguidores, emocionando fãs e amigos.

Em uma publicação nas redes sociais, Nathalia escreveu um texto sobre a nova fase: “Entreguei minha vida nas mãos de Deus e Ele, como melhor roteirista, caprichou em cada detalhe. Agora, começa o capítulo mais especial da nossa história.” Yuri também se declarou, prometendo ser um pai dedicado: “Nosso futuro vai ser lindo e eu darei o meu máximo para ver vocês felizes.”

A revelação gerou grande comoção entre os seguidores do casal. Nos comentários, fãs e amigos enviaram mensagens de carinho: “Que notícia linda! Toda felicidade do mundo para vocês”, escreveu uma seguidora. Outra completou: “Vocês merecem tudo de melhor!”

Desde que saíram do reality, Nathalia e Yuri têm compartilhado momentos do relacionamento nas redes sociais, conquistando uma base fiel de fãs. Agora, com a chegada do primeiro filho, o casal inicia uma nova fase, celebrando a construção da família.

