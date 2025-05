Fátima Bernardes revela doença da sogra do filho e alerta sobre riscos

Fátima Bernardes tem abordado diversos temas de interesse público em seu canal no YouTube. Em uma de suas entrevistas mais recentes, a jornalista revelou que Paula, mãe de Talita e sogra de seu filho Vinicius, enfrentou uma doença séria: o herpes zoster. A condição, causada pelo vírus varicela-zoster, manifesta-se na pele e pode trazer dores intensas e complicações graves.

Durante a conversa, Fátima também entrevistou a dermatologista Mariana Queiroz, que esclareceu dúvidas sobre a doença. “Eu fiquei preocupada quando a Paula me contou, no final do ano passado, que estava com herpes zoster”, disse a apresentadora. A especialista explicou que fatores emocionais podem influenciar o surgimento da doença, já que o estresse afeta a imunidade e pode reativar o vírus no organismo.

A apresentadora compartilhou um detalhe pessoal sobre o que pode ter desencadeado a doença em Paula. Segundo ela, o fato de seus filhos, que moram na França, não terem conseguido viajar para o Brasil no Natal pode ter abalado emocionalmente a sogra de Vinicius. “Eu a chamo de cosogra e acredito que essa situação tenha contribuído para o quadro”, comentou Fátima.

Fátima Bernardes – Foto: Reprodução / Redes Sociais

A médica também aproveitou para esclarecer um mito sobre a doença: o herpes zoster não é contagioso, mas pode transmitir catapora para quem nunca teve a doença. Além disso, ela alertou sobre possíveis complicações, como dores persistentes e até o risco de doenças cardiovasculares. “Cerca de 30% dos pacientes podem evoluir para problemas mais graves, como AVC e dores crônicas”, destacou a especialista.

