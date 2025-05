Aline Patriarca foi eliminada do BBB 25 com 51,73% dos votos em um paredão tenso contra Maike Cruz (47,34%) e Diego Hypólito (0,93%) na última terça-feira (25). O que ninguém esperava era que, fora da casa mais vigiada do país, outra trama já estava se desenrolando e com potencial para abalar ainda mais os bastidores da vida real.

LEIA TAMBÉM: Escândalo de Larissa Manoela vira projeto de lei e pode mudar o destino de jovens famosos

Desde sua entrada no programa, Aline já havia deixado claro que deixaria temporariamente sua função de soldado da Polícia Militar da Bahia. O que poucos sabiam é que, oficialmente, a exoneração da ex-bbb foi confirmada no dia 18 de janeiro, enquanto o país acompanhava sua participação no reality. A medida foi tomada a pedido da própria Aline, que solicita o desligamento da corporação antes mesmo de se tornar uma figura nacional.

Mas será que a trajetória de Aline na PM-BA chegou, de fato, ao fim? Em uma nota enviada ao Portal A TARDE , a Polícia Militar da Bahia deixou uma dúvida no ar e acendeu a esperança nos fãs da ex-policial. Segundo a corporação, existe, sim, a possibilidade de reintegração ao cargo. Contudo, o processo é burocrático, demorado e exige decisão favorável da Justiça: “Após processo judicial transitado e julgado e sendo a decisão favorável ao requerente, é efetivada a reintegração, conforme determinar a justiça.”

Ainda segundo a corporação, qualquer retorno à PM está condicionado às critérios previstos no Estatuto da Polícia Militar, incluindo o limite de idade para o ingresso ou reintegração e a realização de concurso público que é uma barreira que pode dificultar ainda mais a volta da baiana ao serviço ativo.

Apesar das dificuldades, o burburinho nos bastidores só cresce. Pessoas próximas à ex-bbb indicaram que Aline ainda não descartou a possibilidade de voltar à vida policial.

The post BBB25: Ex-policial Aline pode voltar à ativa? PM-BA quebra o silêncio após eliminação appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.