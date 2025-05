Raio atinge avião com jogadores de Palmeiras e Corinthians e força pouso emergencial

O que era para ser um retorno tranquilo ao Brasil se transformou em um momento de pura tensão nos céus da América do Sul. Na madrugada desta quarta-feira (26), o avião que trazia os jogadores Richard Ríos, do Palmeiras, e Ángel Romero, do Corinthians, foi atingido por um raio durante o trajeto entre Barranquilla, na Colômbia, e Manaus.

Os dois atletas estavam voltando de compromissos com suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo, Ríos defendia a Colômbia, enquanto Romero representava o Paraguai. A partida entre os países terminou em um empate movimentado por 2 a 2. Com a final do Campeonato Paulista se aproximando, Palmeiras e Corinthians optaram por fretar um voo exclusivo para garantir que seus jogadores estivessem de volta a tempo.

O incidente com a aeronave ocorreu durante o percurso até a capital amazonense e, segundo informações divulgadas posteriormente, o impacto do raio só foi notado após o pouso. Em nota oficial, o Palmeiras afirmou que o problema foi identificado após a aterrissagem: “durante o trajeto, pode ter acontecido um problema técnico”, confirmando que uma troca de avião foi necessária antes da viagem continuar rumo a São Paulo.

Apesar do susto, não houve feridos. Mesmo assim, o episódio acendeu um alerta para os riscos enfrentados por atletas em viagens internacionais, especialmente em momentos decisivos da temporada, quando o tempo é curto e as pressões logísticas aumentam.

A nova aeronave foi providenciada em Manaus e a viagem foi retomada sem maiores atrasos. Ainda assim, a experiência inesperada permanece como um lembrete de que, mesmo em voos fretados e planejados nos mínimos detalhes, o imprevisível pode surgir a qualquer momento.

Nos bastidores, o clima foi de apreensão. Fontes próximas à delegação relataram que o momento foi silencioso e tenso, embora os protocolos de segurança tenham sido seguidos à risca.

